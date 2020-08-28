Генсек НАТО предостерег Россию от вмешательства в дела Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild после встречи с канцлером Ангелой Меркель.

"Это очевидно: мы уважаем территориальную целостность Беларуси. Беларусь - суверенное и независимое государство. И никто, в том числе Россия, не должен вмешиваться в ее дела", - сказал генсек Альянса.

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По его словам, в регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому режим в Минске не должен использовать это как оправдание для подавления мирных протестов. "Это неприемлемо", - сказал Столтенберг.

"Президент Лукашенко и режим в Минске должны обеспечить, чтобы народ Беларуси мог решать и определять будущее Беларуси", - подчеркнул он.

В четверг, 27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Он добавил, что в разговоре с Лукашенко они решили, что пока такой необходимости нет, и выразил надежду, что она не возникнет.

Ранее Столтенберг возразил угрозу со стороны НАТО для Беларуси.