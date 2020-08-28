МЗС вимагає від Нікарагуа скасувати призначення почесного консула в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа, яка призначила почесного консула в окупованому Росією Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції.

"Уряд Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в окупованому Криму. Це - не класичний консул, а саме почесний консул, це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни. Особливо кричущим є той факт, що на посаду консула призначено одіозного персонажа Олега Белавенцева", - сказав Кулеба.

Белавенцев у 2019 році був засуджений Святошинським районним судом Києва до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України. Він був одним із активних учасників анексії Криму.

Міністр наголосив, що Україна розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як відверто недружній крок і спробу легітимізувати незаконну окупацію Кримського півострова.

"Вже надіслана нота уряду Нікарагуа із вимогою негайно скасувати це рішення. В ній міститься попередження, що у разі відсутності відповідної реакції Україна готова до запровадження санкційних механізмів відповідно до свого законодавства", - додав Кулеба.