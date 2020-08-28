Кулеба заперечив, що закриття кордонів для іноземців пов'язане з паломництвом хасидів

Рішення уряду України щодо заборони на в’їзд для іноземних громадян не пов’язане із наближенням свята Рош ха-Шана і побоювань через масове паломництво хасидів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції.

"Рош ха-Шана був визнаний святом на національному рівні, і це показник того, з якою повагою ми ставимося до ключових свят громад, які проживають в Україні, або які важливі для іноземців, що відвідують Україну. Але я хочу чітко заявити, що рішення спрямоване на захист усіх українців і усіх іноземців", - сказав Кулеба.

"Ми не ухвалюємо рішень за дискримінаційними критеріями, а ухвалюємо такі рішення, які допомагають захистити здоров’я громадян. Станом на сьогоднішній ранок ми не отримували скарг щодо ухваленого рішення", - додав міністр.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку виключень.

За даними численних джерел "Європейської правди", ці обмеження вводяться урядом з метою запобігти масовому паломництву в Україні хасидів для святкування Рош ха-Шана, який цього року відзначається 19-20 вересня.

Детальніше про ці обмеження читайте у статті: Зруйнувати родини, покарати інвесторів: чим загрожує закриття кордонів України для іноземців