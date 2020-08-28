Кулеба опроверг, что закрытие границ для иностранцев связано с паломничеством хасидов

Решение правительства Украины о запрете на въезд для иностранных граждан не связано с приближением праздника Рош ха-Шана и опасений за массовое паломничество хасидов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции.

"Рош ха-Шана был признан праздником на национальном уровне, и это показатель того, с каким уважением мы относимся к ключевым праздникам общин, проживающих в Украине, или которые важны для иностранцев, посещающих Украину. Но я хочу четко заявить, что решение направлено на защиту всех украинцев и всех иностранцев", - сказал Кулеба.

"Мы не принимаем решений по дискриминационным критериям, а принимаем такие решения, которые помогают защитить здоровье граждан. По состоянию на сегодняшнее утро мы не получали жалоб относительно принятого решения", - добавил министр.

Напомним, в ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан. В то же время правительство предусмотрело ряд исключений.

По данным многочисленных источников "Европейской правды", эти ограничения вводятся правительством для предотвращения массового паломничества в Украине хасидов для празднования Рош ха-Шана, который в этом году отмечается 19-20 сентября.

Подробнее об этих ограничениях читайте в статье: Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев