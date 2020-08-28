Швеція на два місяці продовжила заборону на в'їзд з-за меж ЄС

Швеція продовжила заборону на в'їзд з-за меж Європейського союзу, за чотири дні до її закінчення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Швеції з середини березня діє заборона на в'їзд відповідно до рекомендацій ЄС, і вона оновлювалася кілька разів. У четвер уряд знову продовжив її з 31 серпня до 31 жовтня.

Всі виключення з заборони залишаються чинними. До них відносяться люди з наступних країн, незалежно від мети їх поїздки (що означає, що будь-хто, включаючи туристів, з цих країн може поїхати до Швеції):

ЄС/ЄЕЗ, Андорра, Монако, Сан-Марино, Швейцарія, Ватикан; Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

До інших виключень належать, наприклад, люди, які подорожують із невідкладних сімейних обставин, спеціалісти на ключових посадах або люди, які переїжджають до Швеції.

Вищевказані правила поширюються лише на поїздку до Швеції, а не з країни.

У Швеції немає карантинних правил для іноземних відвідувачів, і ніяких доказів негативного результату тесту на коронавірус не потрібно. Проте, очікується, що всі будуть дотримуватись рекомендацій з охорони здоров'я і безпеки, таким як соціальне дистанціювання і відмова від громадського транспорту, особливо в години пік.

Раніше головний епідеміолог країни заявив, що восени в країні слід чекати на локальні спалахи захворювання COVID-19, але не на велику другу хвилю.