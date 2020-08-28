Швеция на два месяца продлила запрет на въезд из-за пределов ЕС

Швеция продлила запрет на въезд из-за пределов Европейского союза, за четыре дня до его истечения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Швеции с середины марта действует запрет на въезд в соответствии с рекомендациями ЕС, и он обновлялся несколько раз. В четверг правительство снова продлило его с 31 августа до 31 октября.

Все исключения из запрета остаются в силе. К ним относятся люди из следующих стран, независимо от цели их поездки (что означает, что любой, включая туристов, из этих стран может поехать в Швецию):

ЕС/ЕЭЗ, Андорра, Монако, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан; Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

К другим исключениям относятся, например, люди, которые путешествуют по неотложным семейным обстоятельствам, рабочие на ключевых должностях или люди, переезжающие в Швецию.

Вышеуказанные правила распространяются только на поездку в Швецию, а не из страны.

В Швеции нет карантинных правил для иностранных посетителей, и никаких доказательств отрицательного результата теста на коронавирус не требуется. Тем не менее, ожидается, что все будут следовать рекомендациям по охране здоровья и безопасности, таким как социальное дистанцирование и отказ от общественного транспорта, особенно в часы пик.

Пограничный контроль остается национальной компетенцией и не решается на уровне ЕС, поэтому его решения не являются юридически обязательными для государств-членов, но Швеция в целом следует рекомендациям Европейского Совета.