ЕС обратился к властям Беларуси из-за массового задержания журналистов

В Евросоюзе отреагировали на массовые задержания журналистов, которые произошли вечером 27 августа в Минске, а также в Бресте.

Заявление опубликовал представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

ЕС ожидает от властей Беларуси немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных протестующих, отметил Стано.

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"Пусть СМИ делают свою работу без запугивания. Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которой требует народ Беларуси", - заявил Стано в своем Twitter.

Вечером 27 августа сообщалось, что на площади Свободы в столице Беларуси "для проверки документов" задержали двух десятков журналистов. Также работников СМИ задерживали в Бресте.

Сотрудники милиции самовольно уничтожали кадры работников СМИ. Это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения оборудования. Некоторое оборудование было изъято, пишет белорусская служба "Радио Свобода".

Пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова сообщила, что журналистов не задержали, а доставили в райотдел для проверки "документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Она пообещала, что журналистов зарегистрированных СМИ, а также иностранных журналистов, аккредитованных при МИД, будет уволен.