Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит в порти Литви - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України відзначає, що можливе введення заборони на транзит вантажів через територію Білорусі в порти Литви негативно відіб'ється на українських транспортних потоках.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" розповіли в пресслужбі відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Україна може постраждати лише в тому випадку, якщо білоруська сторона заборонить транзит через свої території в порти Литви", - зазначили у пресслужбі.

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Водночас, на думку Мінінфраструктури, рішення Александра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі, закрити територію країни для транзитних вантажів з Польщі та Литви в Китай і Росію не вплине на українські транспортні потоки.

Як повідомлялося, у п’ятницю Лукашенко заявив про підготовку відповідних санкцій щодо Литви і Польщі: за його словами, "поляки і литовці" торгуватимуть з Росією через Чорне море.

Лукашенко також заявив, що Білорусь відмовиться від використання портів Литви при експорті своєї продукції.

Міністри закордонних справ низки країн-членів Європейського Союзу, включаючи представників країн Балтії, в четвер закликали ввести більш жорсткі санкції проти режиму Лукашенка.