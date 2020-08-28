Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит в порты Литвы - Мининфраструктуры
Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что возможное введение запрета на транзит грузов через территорию Беларуси в порты Литвы негативно отразится на украинских транспортных потоках.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает "Европейская правда".
"Украина может пострадать только в том случае, если белорусская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", - отметили в пресс-службе.
В то же время, по мнению Мининфраструктуры, решение Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, закрыть территорию страны для транзитных грузов из Польши и Литвы в Китай и Россию не повлияет на украинские транспортные потоки.
Как сообщалось, в пятницу Лукашенко заявил о подготовке соответствующих санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море.
Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции.
Министры иностранных дел ряда стран-членов Европейского Союза, включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко.