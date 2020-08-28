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Зеленський пообіцяв ЄС "найближчим часом" ухвалити закони, яких вимагає Асоціація

П'ятниця, 28 серпня 2020, 16:49

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ЄС, що Україна найближчим часом прийме закони, яких вимагають її зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в офіційному Twitter після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Проговорив з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна і ЄС, попри пандемію коронавірусу, продовжують економічну  інтеграцію і зміцнюють стратегічне партнерство. 

Найближчим часом парламент ухвалить закони щодо Угоди про асоціацію. Під час Саміту (Україна-ЄС) Україна обговорить прогрес у виконанні Угоди й реалізації реформ", - написав Зеленський. 

Які саме закони маються на увазі та у яких сферах, президент не уточнює.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що уряд України планує у жовтні надати ЄС готові пропозиції щодо зміни Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Наступного дня прем’єр Денис Шмигаль заявив, що ці ініціативи будуть готові у грудні

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Зеленський Єврокомісія
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