Україна у жовтні надасть ЄС пропозиції щодо зміни Угоди про асоціацію - Стефанішина

Уряд України планує у жовтні надати ЄС готові пропозиції щодо зміни Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи рішення Єврокомісії щодо пропозиції розширення торгівлі з низкою країн, зокрема з Україною.

"Я визначила оновлення Угоди про асоціацію одним з найбільших пріоритетів своєї роботи в якості віцепрем’єрки і сьогоднішня заява з боку Єврокомісії свідчить, що ми на правильному шляху. Це - сигнал готовності європейських колег до оновлення умов торгівлі з ЄС, зокрема, і для України", - цитує Стефанішину пресслужба офісу віцепрем’єрки.

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"А ми зі свого боку уже забезпечили вчасний початок підготовки пропозицій. Це дозволить нам уже в жовтні запропонувати європейцям своє амбітне бачення. А ще - це будуть дуже зважені та обґрунтовані пропозиції, бо до їхньої підготовки залучений бізнес та суспільство", - коментує заяву Стефанішина.

Нагадаємо, у понеділок, 24 серпня Європейська комісія прийняла пакет пропозицій, спрямованих на збільшення торгівлі між Європейським Союзом і країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед, серед яких і Україна.

1 жовтня заплановане проведення саміту Україна-ЄС, де очікується обговорення оновлення Угоди про асоціацію. Раніше Стефанішина розповідала, що уряд хоче змінити в Угоді.