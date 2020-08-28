В Іспанії за розпалювання ворожнечі затримали чоловіка, який заперечував пандемію

Іспанська поліція затримала недалеко від міста Сарагоса чоловіка, який вважає пандемію коронавірусу містифікацією, за розпалювання ворожнечі і підбурювання до насильства в декількох анонімних профілях в соціальних мережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

38-річний чоловік, який стверджував, що медичні працівники та засоби масової інформації стоять за тим, що він називає "ковідським фарсом", закликав своїх послідовників нападати на політиків і журналістів.

"Все це було б вирішено пострілом в потилицю (прем'єр-міністру Іспанії) Педро Санчесу", - написав він на одному зі своїх акаунтів.

В інших повідомленнях він заявляв, що штаб-квартира іспанського Союзу лікарів повинна бути спалена, і описав тих, хто вірить у вірус, як поганих і неосвічених людей, які заслуговують смерті.

Також, видаючи себе за урядового чиновника, підозрюваний нібито телефонував в будинки для літніх людей, лікарні та футбольні клуби, щоб поширювати неправдиву інформацію про пандемію.

Діяльність чоловіка поліція називає "серйозною небезпекою" для громадського здоров'я.

У четвер Іспанія повідомила про 3781 новий випадок захворювання, довівши загальне число заражень до 429 507 - найвищого показника в Західній Європі.

Під час піку епідемії Іспанія ввела один з найсуворіших карантинів в Європі.