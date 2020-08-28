В Испании за разжигание вражды задержали мужчину, отрицавшего пандемию

Испанская полиция задержала недалеко от города Сарагоса человека, который считает пандемию коронавируса мистификацией, за разжигание вражды и подстрекательство к насилию в нескольких анонимных профилей в социальных сетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

38-летний мужчина, который утверждал, что медицинские работники и средства массовой информации стоят за тем, что он называет "ковидским фарсом", призвал своих последователей нападать на политиков и журналистов.

"Все это было бы решено выстрелом в затылок (премьер-министру Испании) Педро Санчесу", - написал он на одном из своих аккаунтов.

В других сообщениях он заявлял, что штаб-квартира испанского Союза врачей должна быть сожжена, и описал тех, кто верит в вирус, как плохих и невежественных людей, которые заслуживают смерти.

Также, выдавая себя за правительственного чиновника, подозреваемый якобы звонил в дома престарелых, больницы и футбольные клубы, чтобы распространять ложную информацию о пандемии.

Его деятельность полиция называет "серьезной опасности" для общественного здоровья.

В четверг Испания сообщила о 3781 новом случае заболевания, доведя общее число заражений до 429 507 - самого высокого показателя в Западной Европе.

Во время пика эпидемии Испания ввела один из самых строгих карантинов в Европе.