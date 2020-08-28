Естонія додала ще три країни ЄС у "червоний список" 

Естонія внесла до "червоного списку" країн, після повернення з яких потрібна ізоляція, Італію, Німеччину та Словенію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням ERR.

У "червоній зоні" опинилися загалом 27 європейських країн - Андорра, Бельгія, Болгарія, Іспанія, Нідерланди, Хорватія, Ірландія, Ісландія, Італія, Греція, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Польща, Португалія, Франція, Швеція, Румунія, Німеччина, Словенія, Швейцарія, Данія, Чехія та Британія.

Водночас, низка європейських країн перейшли до "зеленої зони" - сусідні Латвія та Литва, Фінляндія, Норвегія, Словаччина, Угорщина, Сан-Марино та Ватикан.

Оновлений список почне діяти з наступного понеділка, 31 серпня.

Естонія щотижня оновлює список "червоної" та "зеленої" зон залежно від зміни ситуації. "Червоними" стають країни, де за останні 2 тижні перед прибуттям мандрівника до Естонії коефіцієнт поширення вірсу складає більше 16 випадків на 100 000 населення.

Як повідомлялося раніше, минулими вихідними у Німеччині добова кількість заражень вперше з кінця квітня перевищила 2000.

Федеральний уряд та глави урядів 16 федеральних земель сьогодні погодили низку рішень, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу. Зокрема, відтепер у всій Німеччині, за винятком однієї землі, за відсутність маски там, де їхнє носіння обов'язкове, штрафуватимуть на 50 євро.