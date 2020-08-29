У шведському Мальме після спалення Корану спалахнули масові безлади

У шведському місті Мальме, що на півдні країни, під час акції проти антиісламської діяльності у ніч на суботу спалахнули заворушення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.

За даними поліції, протестувальники, яких зібралось близько 300, кидали різні предмети в співробітників поліції і підпалювали автомобільні шини та сміття.

Фото: новинне агентство ТТ

Фото: новинне агентство ТТ

Кілька поліцейських машин та принаймні один автомобіль рятувальної служби були пошкоджені, за даними шведського телеканалу SVT.

Ситуація заспокоїлась близько третьої години ночі. До 20 людей були затримані. Кілька поліцейських отримали легкі поранення. За словами репортера SVT, ввечері на місце події також прийшов імам, який намагався заспокоїти атмосферу.

Протягом вечора в районі заворушень згоріли кілька машин за різними адресами. Наразі поліція не знає, чи пожежі пов’язані із безладами.

Фото: новинне агентство ТТ

Раніше того ж дня в Мальме праві екстремісти спалили копію Корану. Газета Aftonbladet повідомила, що в п'ятницю у Мальме відбулися кілька антиісламських акцій. У тому числі троє чоловіків штовхали ногами копію Корану між собою на громадської площі.

За словами прессекретаря поліції, демонстрації посилилися в тому ж місці, де був спалений Коран.

"Ми бачимо зв'язок між тим, що відбувається зараз, і тим, що сталося сьогодні раніше", - пов’язав події одного дня представник поліції.

Антиісламські протести у Мальме відбулися після того, як лідеру данської ультраправої політичної партії Расмусу Палудану відмовили у дозволі на мітинг в Мальме. Його зупинили на кордоні зі Швецією.