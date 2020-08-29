В шведском Мальме после сожжения Корана вспыхнули массовые беспорядки

В шведском городе Мальме, что на юге страны, во время акции против антиисламской деятельности в ночь на субботу вспыхнули беспорядки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

По данным полиции, протестующие, которых собралось около 300, бросали различные предметы в сотрудников полиции и поджигали автомобильные шины и мусор.

Фото: новостное агентство ТТ

Фото: новостное агентство ТТ

Несколько полицейских машин и по крайней мере один автомобиль спасательной службы были повреждены, по данным шведского телеканала SVT.

Ситуация успокоилась около трех часов ночи. До 20 человек были задержаны. Несколько полицейских получили легкие ранения. По словам репортера SVT, вечером на место происшествия также пришел имам, который пытался успокоить атмосферу.

В течение вечера в районе беспорядков сгорели несколько машин по разным адресам. В настоящее время полиция не знает, связано ли это с беспорядками.

Фото: новостное агентство ТТ

Ранее в тот же день в Мальме правые экстремисты сожгли копию Корана. Газета Aftonbladet сообщила, что в пятницу в Мальме состоялось несколько антиисламских акций. В том числе трое мужчин пинали ногами копию Корана между собой на общественной площади.

По словам пресс-секретаря полиции, демонстрации усилились в том же месте, где был сожжен Коран.

"Мы видим связь между тем, что происходит сейчас, и тем, что произошло сегодня раньше", - связал события одного дня представитель полиции.

Антиисламские протесты в Мальме произошли после того, как лидеру датской ультраправой политической партии Расмусу Палудану отказали в разрешении на митинг в Мальме. Его остановили на границе со Швецией.