У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації за збитий літак МАУ 

Іран виплатить компенсації родинам загиблих у збитому "Боїнгу" рейсу PS752 після завершення розслідування, коли будуть відомі усі обставини трагедії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24".

"Усіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз наголосити, що компенсації будуть розраховуватися після того, як українська сторона отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності і вибачень іранської сторони", - сказав Єнін в ефірі "Украіна24".

Він додав, що українська сторона наполягатиме на максимальній сумі компенсацій.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що за підсумками перемовин з представниками Ірану у Києві 30 липня Іран погодився виконати всі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації.

Також досягли домовленості про те, як структурувати подальший процес перемовин. За словами Кулеби, він відбуватиметься на кількох рівнях, спілкуватимуться слідчі, технічні експерти та юристи, "щоб визначити всі обставини, юридичні і технічні нюанси".

Кулеба запевнив, якщо Україна побачить, що Іран затягує переговорний процес, то буде готовою до "альтернативного сценарію, щоб будь-яким шляхом забезпечити виплату компенсацій".

Наступний раунд перемовин має відбутися у жовтні в Тегерані.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.