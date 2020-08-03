В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ

Иран выплатит компенсации семьям погибших в сбитом "Боинге" рейса PS752 после завершения расследования, когда будут известны все обстоятельства трагедии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны", - сказал Енин в эфире "Украина24".

Он добавил, что украинская сторона будет настаивать на максимальной сумме компенсаций.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что по итогам переговоров с представителями Ирана в Киеве 30 июля Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.

Также достигнута договоренность о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. По словам Кулебы, он будет проходить на нескольких уровнях: будут общаться следователи, технические эксперты и юристы, "чтобы определить все обстоятельства, юридические и технические нюансы".

Кулеба заверил, что если Украина увидит, что Иран затягивает переговорный процесс, то будет готова к "альтернативному сценарию, чтобы любым путем обеспечить выплату компенсаций".

Следующий раунд переговоров должен состояться в октябре в Тегеране.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.