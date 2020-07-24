В МЗС розповіли, що показала розшифровка "чорних скриньок" збитого лайнера МАУ

Результати розшифровки у Франції інформації з "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ переконали всіх учасників міжнародного розслідування у тому, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.

Про це "Європейській правді" повідомили в МЗС України.

У міністерстві підтвердили, що у Франції завершено розшифровку бортових реєстраторів літака рейсу PS752, та що інформація з параметричного (FDR) та мовного (CVR) реєстраторів літака повністю розшифрована.

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За інформацією МЗС, дані з FDR показали, що з початку роботи реєстратора до моменту зупинки запису будь-яких технічних відмов чи інших негативних факторів, що могли вплинути на безпеку виконання польоту, не виявлено.

Інформація з CVR теж показала відсутність будь-яких відхилень у роботі екіпажу від часу запуску двигунів до моменту зупинки запису мовного реєстратора.

"Результати розшифровки інформації з "чорних скриньок", виконаної у лабораторії Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (Франція), переконали всіх учасників міжнародного розслідування у тому, що катастрофа рейсу PS752 сталася внаслідок ракетної атаки", - розповіли "Європейській правді" у МЗС.

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У міністерстві додали, що міжнародна комісія з технічного розслідування, до складу якої входять експерти НБРЦА та "Міжнародних авіаліній України", продовжує роботу, дотримуючись міжнародної практики технічного розслідування авіаційних подій.

Раніше заступник глави МЗС Євгеній Єнін повідомив, що розшифровка "чорних скриньок" збитого в Ірані українського авіалайнера МАУ підтвердила факт незаконного втручання в літак.

Україна чекає на іранську сторону з візитом для першого раунду двосторонніх переговорів щодо катастрофи наступного тижня, додав він.