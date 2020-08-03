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Британія сплатить 50% чеку клієнтів ресторанів, щоб стимулювати попит після карантину






Британія сплатить 50% чеку клієнтів ресторанів, щоб стимулювати попит після карантину

Понеділок, 3 серпня 2020, 09:42

Британія протягом місяця пропонує сплатити 50% чеку для клієнтів закладів харчування, щоб підтримати рестораторів після майже чотирьох місяців карантину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Пропозиція діятиме у понад 72 000 закладів з понеділка по четвер протягом усього серпня. Серед них багато відомих мереж, у тому числі McDonald's.

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"Наша схема підтримки спрямована на те, щоб захистити робочі місця 1,8 млн кухарів, офіціантів та рестораторів, стимулюючи попит і заохочуючи клієнтів приходити. Ця галузь невід’ємна складова нашої економіки і дуже постраждала від коронавірусу", - зазначив міністр фінансів Ріші Сунак.

Для використання знижки клієнтам не потрібно вживати додаткових дій - заклади автоматично вираховуватимуть 50% з чеку і далі вирішуватимуть питання з державою. 

Є і певні обмеження: 50% повертатимуть за замовлення вартістю до 10 фунтів стерлінгів на людину. Крім того, акція не поширюється на алкоголь та замовлення з собою.

Лунають заклики виключити з пропозиції також фаст-фуд, оскільки він є нездоровою їжею.

За даними уряду, у квітні після запровадження у Британії жорсткого карантину фактично заморозили роботу близько 80% закладів, у яких працюють близько 1,4 млн людей. Ресторани змогли відкритися лише 4 липня, але поки працюють з обмеженнями. 

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