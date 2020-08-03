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Новий парламент Сербії зібрався на перше засідання на тлі протестів

Понеділок, 3 серпня 2020, 13:56

Новий парламент Сербії зібрався в понеділок на перше засідання на тлі протестів деяких опозиційних партій і ультраправих груп, які стверджують, що парламентські вибори були сфальсифіковані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Десятки протестувальників освистували і скандували образи на адресу депутатів, які прибули на перше засідання парламенту в будівлю парламенту в центрі Белграда. Деякі з них кидали яйця в бік будівлі.

Поліція оточила більшу частину площі перед будівлею парламенту, щоб запобігти повторенню жорстоких протестів минулого місяця в тому ж самому місці проти все більш авторитарного правління сербського президента Александара Вучича.

Правляча Сербська прогресивна партія Вучича провела 21 червня парламентське голосування, яке кілька основних опозиційних партій бойкотували. Прогресисти отримали 188 з 250 місць в парламенті. Решта місць дісталися союзникам Вучича або групам меншин, що означає, що реальна опозиція не буде представлена.

Бойкот опозиції був здійснений через відсутність вільних і справедливих умов голосування і небезпеки для громадського здоров'я в умовах пандемії COVID-19. Але ряд невеликих партій вирішили балотуватися, заявивши, що бойкот лише відсунув на другий план і без того маргінальну опозицію.

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