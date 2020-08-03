Новый парламент Сербии собрался на первое заседание на фоне протестов

Новый парламент Сербии собрался в понедельник на первое заседание на фоне протестов некоторых оппозиционных партий и ультраправых групп, которые утверждают, что парламентские выборы были фальсифицированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Десятки протестующих освистывали и скандировали оскорбления в адрес депутатов, прибывших на первое заседание парламента в здание парламента в центре Белграда. Некоторые из них бросали яйца в сторону здания.

Полиция окружила большую часть площади перед зданием парламента, чтобы предотвратить повторение жестоких протестов в прошлом месяце в том же месте против все более авторитарного правления сербского президента Александара Вучича.

Правящая Сербская прогрессивная партия Вучича провела 21 июня парламентское голосование, которое несколько основных оппозиционных партий бойкотировали. Прогрессисты получили 188 из 250 мест в парламенте. Остальные места достались союзникам Вучича или группам меньшинств, что означает, что реальная оппозиция не будет представлена.

Бойкот оппозиции проводился из-за отсутствия свободных и справедливых условий голосования и опасности для общественного здоровья в условиях пандемии COVID-19. Но ряд небольших партий решили баллотироваться, заявив, что бойкот только отодвинул на второй план и без того маргинальную оппозицию.