У Мінську розпочався Марш миру й незалежності, на вулицях десятки тисяч людей

У Мінську розпочався Марш миру й незалежності як продовження протестів проти фальсифікації виборів та свавілля силовиків, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють білоруська служба "Радіо Свобода", TUT.BY.

Близько 15:00 рух на проспекті від площі Перемоги до Жовтневох був повністю перекритий, увесь простір заповнений людьми.





Декілька демонстрантів пронесли вулицями імпровізовану "труну великого таргана", скандуючи "З Днем народження!" (сьогодні день народження Александра Лукашенка - ЄП), "Це наше місто".

За останніми повідомленнями білоруського бюро "Радіо Свобода", близько 15 години частину протестувальників силовики заблокували на ділянці між будівлею КДБ та перехрестя з вулицею Леніна.

Повідомляють також про перші затримання на проспекті Незалежності.

Акції відбуваються також у Могилеві, Городні, Бобруйську та низці інших міст.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці, у день народження Александра Лукашенка, в центр Мінська до площі Незалежності стягнули декілька колон спецтехніки та автозаків, щоб завадити акціям протесту.