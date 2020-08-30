В Минске проходит Марш мира и независимости, на улицах десятки тысяч людей

В Минске проходит Марш мира и независимости как продолжение протестов против фальсификации выборов и произвола силовиков, на улицы вышли десятки тысяч человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают белорусская служба "Радио Свобода", TUT.BY.

Около 15:00 движение на проспекте от площади Победы до Октябрськой был полностью перекрыт, все пространство заполнено людьми.

Несколько демонстрантов пронесли по улицам импровизированный "гроб большого таракана", скандируя "С Днем рождения!" (Сегодня день рождения Александра Лукашенко - ЕП), "Это наш город".

По последним сообщениям белорусского бюро "Радио Свобода", около 15 часов часть протестующих силовики заблокировали на участке между зданием КГБ и перекрестком с улицей Ленина.

Сообщают также о первых задержаниях на проспекте Независимости.

Акции проходят также в Могилеве, Городне, Бобруйске и ряде других городов.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, в день рождения Александра Лукашенко, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков чтобы помешать людям провести очередную акцию протеста.