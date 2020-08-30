В Осло 23 человек госпитализировали после отравления угарным газом на вечеринке в бункере

В столице Норвегии Осло 23 молодых людей попали в больницу с подозрением на отравление монооксидом углерода (угарным газом) после вечеринки, которая нелегально проводилась в подземном бункере.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Norway Today и DPA.

На первых участников вечеринки, которые сами вышли на улицу в полуобморочном состоянии, случайно наткнулся полицейский патруль около 4 утра в воскресенье. Выяснив, что пострадавших может быть больше, полицейские вызвали на место подкрепление экстренных служб.

Представитель больницы рассказал, что все госпитализированные - молодежь в возрасте 20-30 лет. Нескольких уже отправили домой после первой помощи, остальные остаются под медицинским наблюдением. Пятеро из них в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет.

В больницу попали также двое полицейских, которые помогали эвакуировать пострадавших.

В полиции и пожарной службе говорят, что источником отравления могли стать переносные генераторы, которые использовали для питания аудиосистем. В бункере, вдобавок, плохая вентиляция.

Госпиталь при университете Осло и полиция призвали всех, кто был на вечеринке, следить за симптомами и при головной боли, головокружении или тошноте обращаться к медикам. По данным полиции, всего на вечеринке было около 80 человек.

Полиция сообщает, что молодые люди попали в бункер нелегально - он был закрыт и опечатан. Кто был организатором вечеринки - пока неизвестно, участников событий пока не допрашивали.

По словам одного из участников вечеринки, имя которого не называется, этим летом в бункере было уже несколько вечеринок.