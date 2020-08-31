У Північній Македонії сформували новий уряд після парламентських виборів, які відбулися 15 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Уряд очолить попередній прем’єр, лідер Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) Зоран Заєв.

Зі 115 депутатів, присутніх у парламентській залі під час голосування, "за" проголосували 62, 51 - проти.

Депутати від провідної опозиційної партії ВМРО-ДПМНЄ пішли з залу відразу після голосування і не були присутні на подальшій церемонії. Опозиція вже оголосила про численні протести восени.

Новий уряд сформований коаліцією вибочого блоку "Можемо" (на чолі із Соціал-демократичним союзом Македонії Заєва) та албанського Демократичного союзу за інтеграцію (ДУІ).

У ньому 19 міністрів - на 7 менше, ніж у попередньому. Дванадцять урядових портфелів отримали представники СДСМ, сім - ДУІ.

Новий Кабінет міністрів обрано на наступні чотири роки.

Згідно із домовленостями, останні 100 днів повноважень коаліційного уряду посаду прем'єр-міністра буде обіймати представник албанського Демократичного союзу за інтеграцію.

Нагадаємо, саме за правління соціал-демократів Македонія змінила назву на Північна Македонія і стала членом НАТО.

Після перемоги політичної сили на виборах, Зоран Заєв пообіцяв швидкі реформи, які допоможуть приєднанню країни до ЄС.