У Північній Македонії сформували новий уряд
У Північній Македонії сформували новий уряд після парламентських виборів, які відбулися 15 липня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".
Уряд очолить попередній прем’єр, лідер Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) Зоран Заєв.
Зі 115 депутатів, присутніх у парламентській залі під час голосування, "за" проголосували 62, 51 - проти.
Депутати від провідної опозиційної партії ВМРО-ДПМНЄ пішли з залу відразу після голосування і не були присутні на подальшій церемонії. Опозиція вже оголосила про численні протести восени.
Новий уряд сформований коаліцією вибочого блоку "Можемо" (на чолі із Соціал-демократичним союзом Македонії Заєва) та албанського Демократичного союзу за інтеграцію (ДУІ).
У ньому 19 міністрів - на 7 менше, ніж у попередньому. Дванадцять урядових портфелів отримали представники СДСМ, сім - ДУІ.
Новий Кабінет міністрів обрано на наступні чотири роки.
Згідно із домовленостями, останні 100 днів повноважень коаліційного уряду посаду прем'єр-міністра буде обіймати представник албанського Демократичного союзу за інтеграцію.
Нагадаємо, саме за правління соціал-демократів Македонія змінила назву на Північна Македонія і стала членом НАТО.
Після перемоги політичної сили на виборах, Зоран Заєв пообіцяв швидкі реформи, які допоможуть приєднанню країни до ЄС.