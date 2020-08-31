В Северной Македонии сформировали новое правительство после парламентских выборов, которые состоялись 15 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Правительство возглавит предыдущий премьер, лидер Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев.

Из 115 депутатов, присутствовавших в парламентском зале во время голосования, "за" проголосовали 62, 51 - "против".

Депутаты от ведущей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ ушли из зала сразу после голосования и не присутствовали на дальнейшей церемонии. Оппозиция уже объявила о многочисленных протестах осенью.

Новое правительство сформировано коалицией избирательного блока "Можем" (во главе с Социал-демократическим союзом Македонии Заева) и албанского Демократического союза за интеграцию (ГУИ).

В нем 19 министров - на семь меньше, чем в предыдущем. Двенадцать правительственных портфелей получили представители СДСМ, семь - ГУИ.

Новый Кабинет министров избран на следующие четыре года.

Согласно договоренностям, последние 100 дней полномочий коалиционного правительства должность премьер-министра будет занимать представитель албанского Демократического союза за интеграцию.