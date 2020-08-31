Глава Сенату Чехії відвідав Тайвань і розлютив Китай: "заплатить високу ціну"

Голова сенату Чехії Мілош Вистрчил відвідав Тайвань з офіційним візитом, попри застереження від Китаю і власного уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Вистрчил прибув на Тайвань з делегацією близько 90 осіб в неділю. Однією з основних заявлених цілей є зміцнення ділових відносин. Під час візиту він проведе переговори з провідними тайванськими політиками.

Глави Сенату за Конституцією є другої найвищою посадовою особою Чехії і Китай виступав категорично проти візиту. Президент Мілош Земан та прем'єр-міністр Андрей Бабіш також були проти візиту. В той самий час Вистрчил отримав підтримку від США.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пригрозив Вистрчилу наслідками через цей візит. "Ми змусимо його заплатити високу ціну за його недалекоглядну поведінку і політичний опортунізм", - сказав Ван Ї, який перебуває з візитом у Німеччині.

За його словами, оспорювання принципу "одного Китаю" рівнозначно тому, щоб "зробити себе ворогом 1,4-мільярдного населення Китаю".

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципів "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем, який Пекін вважає своєю відокремленою провінцією.