Глава Сената Чехии посетил Тайвань и разгневал Китай: "заплатит высокую цену"

Председатель Сената Чехии Милош Вистрчил посетил Тайвань с официальным визитом, несмотря на предостережения со стороны Китая и собственного правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Вистрчил прибыл на Тайвань с делегацией из 90 человек в воскресенье. Одной из основных заявленных целей является укрепление деловых отношений. Во время визита он проведет переговоры с ведущими тайваньскими политиками.

Глава Сената по Конституции является вторым высшим должностным лицом Чехии, и Китай был категорически против визита. Президент Земан и премьер-министр Андрей Бабиш также были против. В то же время Вистрчила поддержали США.

Министр иностранных дел Китая Ван И пригрозил Вистрчилу последствиями из-за этого визита. "Мы заставим его заплатить высокую цену за его недальновидное поведение и политический оппортунизм", - сказал Ван И, который находится с визитом в Германии.

По его словам, оспаривание принципа "одного Китая" равносильно тому, чтобы "сделать себя врагом 1,4-миллиардного населения" страны.

Пекин требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципов "одного Китая". Это, среди прочего, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией.