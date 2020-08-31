Економіка Туреччини у 2-му кварталі скоротилася на рекордні 9,9% через пандемію
Економіка Туреччини у другому кварталі 2020 року скоротилася на 9,9%, що є найбільшим падінням за час ведення статистики з 1998 року.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, про це свідчать дані, оприлюднені статистичним відомством - Інститутом статистики Туреччини (TÜİK).
Згідно з даними, у квітні-червні 2020 року ВВП Туреччини зменшився на 9,9% на тлі пандемії коронавірусу та карантинних обмежень.
"Ми знали, що відчуємо на собі наслідки найкатастрофічнішої пандемії у сторіччі, яка у другому кварталі призвела до скорочення економіки багатьох країн світу", - прокоментував дані міністр фінансів Берат Албайрак.
Раніше прогнози економістів щодо зниження темпів економічного розвиту у другому кварталі варіювалися від -7% до -15%.
До початку пандемії коронавірусу турецькій економіці прогнозували зростання у 2020 році на 5%.
Нагадаємо, ВВП єврозони у другому кварталі 2020 року скоротився на рекордні 12,1%, а країн ЄС - на 11,9%.
Найбільше постраждала економіка Іспанії, де ВВП знизився на понад 18%.