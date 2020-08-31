Экономика Турции во втором квартале сократилась на рекордные 9,9% из-за пандемии

Экономика Турции во втором квартале 2020 года сократилась на 9,9%, что является самым большим падением за время ведения статистики с 1998 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, об этом свидетельствуют данные, обнародованные статистическим ведомством - Институтом статистики Турции (TÜİK).

Согласно данным, в апреле-июне 2020 года ВВП Турции уменьшился на 9,9% на фоне пандемии коронавируса и карантина.

Показатели развития экономики Турции в 2010-2020 гг., график с сайта агентства Anadolu

"Мы знали, что почувствуем на себе последствия самой катастрофической пандемии за столетие, которая во втором квартале привела к сокращению экономики многих стран мира", - прокомментировал данные министр финансов Берат Албайрак.

Ранее прогнозы экономистов по снижению темпов экономического развитую во втором квартале варьировались от -7% до -15%.

К началу пандемии коронавируса турецкой экономике прогнозировали рост в 2020 году на 5%.

Напомним, ВВП еврозоны во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 12,1%, а стран ЕС - на 11,9%.

Больше всего пострадала экономика Испании, где ВВП снизился более чем на 18%.