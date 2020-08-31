У Британії запропонували штрафувати на 70 фунтів за паркування авто на тротуарі

У Великій Британії планують впровадити штраф для автомобілістів у розмірі 70 фунтів стерлінгів (78 євро) за паркування на тротуарах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Міністерство транспорту в понеділок опублікувало пропозиції, згідно з якими пропонується ввести повну заборону на паркування на тротуарах по всій країні. Пропозиція буде розглянута урядом.

Міністерство заявило, що таке рішення принесе велику користь батькам з колясками і людям з ослабленим зором або рухливістю. Подібні правила вже діють у Лондоні.

Пропозиція була представлено в рамках планів уряду щодо просування піших прогулянок в містах.

Місцевій владі хочуть дозволити стягувати штрафи в розмірі 70 фунтів стерлінгів з тих, хто порушує правила, аналогічно штрафу за паркування на подвійній жовтій смузі, де можуть залишати авто тільки люди з інвалідністю.