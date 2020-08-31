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В Британии предложили штрафовать на 70 фунтов за парковку авто на тротуаре

Понедельник, 31 августа 2020, 12:56

В Великобритании планируют ввести штраф для автомобилистов в размере 70 фунтов стерлингов (78 евро) за парковку на тротуарах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Министерство транспорта в понедельник опубликовало предложения, согласно которым предлагается ввести полный запрет на парковку на тротуарах по всей стране. Предложение будет рассмотрено правительством.

Министерство заявило, что такое решение принесет большую пользу родителям с колясками и людям с ослабленным зрением или подвижностью. Подобные правила уже действуют в Лондоне.

Предложение было представлено в рамках планов правительства по продвижению пеших прогулок в городах.

Местные власти хотят разрешить взимать штрафы в размере 70 фунтов стерлингов с тех, кто нарушает правила, аналогично штрафу за парковку на двойной желтой полосе, где могут парковаться только люди с инвалидностью.

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