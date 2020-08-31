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Італія домовляється з Францією про обов'язкове тестування на коронавірус на кордоні

Понеділок, 31 серпня 2020, 13:17

Уряд Італії працює над угодою з Парижем про введення обов'язкового тестування на коронавірус для туристів і робітників, які повертаються з Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Оскільки угода з Парижем має передбачати взаємність, тестування проводитимуть на кордоні.

Таку ж угоду в Римі сподіваються укласти з Іспанією, оскільки там теж зростає число випадків захворювання.

"Вже йде обговорення з французьким урядом, ініційоване міністром охорони здоров'я Роберто Сперанца. Оцінюється тема взаємності. Не тільки з Францією, але також з Іспанією. Я вважаю, що це може бути вибір, який захищає людей", - заявила заступник міністра охорони здоров'я Італії Сандра Зампа.

У Франції минулої п'ятниці зареєстрували понад 7300 заражень коронавірусом - найбільша кількість з березня.

В Іспанії уряд оголосив про залучення армії для надання допомоги регіонам у боротьбі з новим спалахом коронавірусу.

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Італія Франція Коронавірус
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