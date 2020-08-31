Италия договаривается с Францией об обязательном тестировании на коронавирус на границе
Правительство Италии работает над соглашением с Парижем о введении обязательного тестирования на коронавирус для туристов и работников, которые возвращаются из Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Поскольку соглашение с Парижем должно предусматривать взаимность, тестирование будут проводиться на границе.
Такое же соглашение в Риме надеются заключить с Испанией, поскольку там тоже растет число случаев заболевания.
"Уже идет обсуждение с французским правительством, инициированное министром здравоохранения Роберто Сперанцей. Оценивается вопрос взаимности. Не только с Францией, но также с Испанией. Я считаю, что это может быть выбор, который защищает людей", - заявила заместитель министра охраны здоровья Италии Сандра Зампа.
Во Франции в прошлую пятницу зарегистрировали более 7300 заражений коронавирусом - наибольшее количество с марта.
В Испании правительство объявило о привлечении армии для оказания помощи регионам в борьбе с новой вспышкой коронавируса.