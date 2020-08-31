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Италия договаривается с Францией об обязательном тестировании на коронавирус на границе

Понедельник, 31 августа 2020, 13:17

Правительство Италии работает над соглашением с Парижем о введении обязательного тестирования на коронавирус для туристов и работников, которые возвращаются из Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Поскольку соглашение с Парижем должно предусматривать взаимность, тестирование будут проводиться на границе.

Такое же соглашение в Риме надеются заключить с Испанией, поскольку там тоже растет число случаев заболевания.

"Уже идет обсуждение с французским правительством, инициированное министром здравоохранения Роберто Сперанцей. Оценивается вопрос взаимности. Не только с Францией, но также с Испанией. Я считаю, что это может быть выбор, который защищает людей", - заявила заместитель министра охраны здоровья Италии Сандра Зампа.

Во Франции в прошлую пятницу зарегистрировали более 7300 заражений коронавирусом - наибольшее количество с марта.

В Испании правительство объявило о привлечении армии для оказания помощи регионам в борьбе с новой вспышкой коронавируса.

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