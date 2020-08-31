У Брюсселі маски залишаться обов'язковими принаймні до середини вересня

Використання масок для обличчя залишиться обов'язковим у Брюсселі як мінімум до середини вересня.

Про це заявив глава Брюссельського регіону Руді Вервурт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Проте, регіон може переглянути політику після того, як оцінить ефект від повернення людей з канікул і відкриття шкіл.

З 12 серпня по всьому столичному регіону Брюсселя люди повинні носити маски в громадських місцях. Цей крок був запроваджений як тільки середньодобовий рівень інфікування в 19 муніципалітетах досяг 50 на 100 000 жителів.

Після різкого сплеску на початку і в середині серпня кількість нових зареєстрованих випадків в Брюссельському регіоні падає, але загальна кількість за тиждень все ще вища, ніж в липні. Минулого тижня в регіоні було зареєстровано 719 випадків зараження в порівнянні з 929 тижнем раніше.

На питання, коли саме цей захід може бути переглянутий, Вервурт сказав, що хоче, щоб ситуація стабілізувалася, перш ніж відмовитися від вимоги щодо масок.

"Ідея полягає в тому, щоб поглянути на це в більш довгостроковій перспективі. Це рішення не буде скасовано, як тільки ми повернемося до рівня 50 (інфекцій на 100 000 жителів). Повинна з'явитися тенденція", - сказав він.