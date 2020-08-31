В Брюсселе маски останутся обязательными по крайней мере до середины сентября

Использование масок для лица останется обязательным в Брюсселе как минимум до середины сентября.

Об этом заявил глава Брюссельского региона Руди Вервурт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Однако регион может пересмотреть политику после того, как оценит эффект от возвращения людей с каникул и открытия школ.

С 12 августа по всему столичному региону Брюсселя люди должны носить маски в общественных местах. Этот шаг был введен, как только среднесуточный уровень инфицирования в 19 муниципалитетах достиг 50 на 100 000 жителей.

После резкого всплеска в начале и в середине августа количество новых зарегистрированных случаев в Брюссельском регионе падает, но общее количество за неделю все еще выше, чем в июле. На прошлой неделе в регионе было зарегистрировано 719 случаев заражения по сравнению с 929 неделей ранее.

На вопрос, когда именно эта мера может быть пересмотрена, Вервурт сказал, что хочет, чтобы ситуация стабилизировалась, прежде чем отказаться от требования по поводу масок.

"Идея заключается в том, чтобы взглянуть на это в более долгосрочной перспективе. Это решение не будет отменено, как только мы вернемся к уровню 50 (инфекций на 100 000 жителей). Должна появиться тенденция", - сказал он.