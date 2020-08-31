Brexit: Франція звинуватила Лондон у навмисному затягуванні переговорів

Франція розкритикувала уряд прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона за навмисне затягуванняя переговорів щодо торгової угоди з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

27 країн ЄС і Британія залишаються в глухому куті в своїх переговорах про майбутні торгові зв'язки на тлі завершення перехідного періоду після Brexit. Це викликає занепокоєння з приводу того, що угода про вільну торгівлю між ЄС і Британією не буде укладена вчасно.

"Переговори не просуваються вперед через непримиренну і нереалістичну позицію Сполученого Королівства",-заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Його коментарі підсилюють заяви головного парламентера ЄС Мішеля Барньє про те, що переговори, схоже, йдуть у зворотному напрямку.

Британія покинула ЄС у січні. Але обидві сторони сподівалися, що хаотичного Brexit вдасться уникнути протягом 11 місяців переговорів.

Обидві сторони заявили, що вересень буде вирішальним місяцем в обговореннях. ЄС, зі свого боку, наполягає на тому, щоб переговори завершилися до листопада, щоб дати час для парламентського схвалення і юридичної перевірки угоди.

Ле Дріан наполягає на тому, що ЄС не прогнеться під тиском Лондона.

"Щодо Brexit ми завжди демонстрували єдність і доводили неправоту тих, хто бачив ознаки загального занепаду Європи", - сказав він.

Основні розбіжності у переговорах зосереджені на правилах надання державної допомоги підприємствам і рибальстві.

ЄС наполягає на "рівному ігровому полі" для компаній з обох сторін. Британія також незадоволена вимогами ЄС про довгостроковий доступ до британських вод

Обидві сторони заявляють, що хочуть уникнути сценарію "без угоди" напередодні наступної сесії переговорів у Лондоні наступного понеділка. Вони також заявили, що їх розлучення не повинно перешкоджати співпраці в галузі оборони, безпеки та боротьби зі злочинністю.