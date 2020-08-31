Brexit: Франция обвинила Лондон в намеренном затягивании переговоров

Франция раскритиковала правительство премьер-министра Британии Бориса Джонсона за намеренное затягивание переговоров по торговому соглашению с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

27 стран ЕС и Британия остаются в тупике в своих переговорах о будущих торговых связях на фоне завершения переходного периода после Brexit. Это вызывает беспокойство по поводу того, что соглашение о свободной торговле между ЕС и Британией не будет заключено вовремя.

"Переговоры не продвигаются вперед из-за непримиримой и нереалистичной позиции Соединенного Королевства",-заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Его комментарии усиливают заявления главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о том, что переговоры, похоже, идут в обратном направлении.

Британия покинула ЕС в январе. Но обе стороны надеялись, что хаотичного Brexit удастся избежать в течение 11 месяцев переговоров.

Обе стороны заявили, что сентябрь будет решающим месяцем в обсуждениях. ЕС, со своей стороны, настаивает на том, чтобы переговоры завершились до ноября, чтобы дать время для парламентского одобрения и юридической проверки сделки.

Ле Дриан настаивает на том, что ЕС не прогнется под давлением Лондона.

"По Brexit мы всегда демонстрировали единство и доказывали неправоту тех, кто видел признаки общего упадка Европы", - сказал он.

Основные разногласия в переговорах сосредоточены на правилах оказания государственной помощи предприятиям и рыболовстве.

ЕС настаивает на" равном игровом поле " для компаний с обеих сторон. Британия также недовольна требованиями ЕС о долгосрочном доступе к британским водам

Обе стороны заявляют, что хотят избежать сценария "без соглашения" накануне следующей сессии переговоров в Лондоне в следующий понедельник. Они также заявили, что их развод не должен препятствовать сотрудничеству в области обороны, безопасности и борьбы с преступностью.