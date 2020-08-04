Глава Каталонії вимагає зречення короля Іспанії після "втечі" його батька

Глава женералітату Каталонії Кім Торра закликав короля Іспанії Феліпе VI зректися престолу через те, що він "допустив втечу" з країни його батька Хуана Карлоса, який є фігурантом справи про корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

"Ситуація абсолютно приголомшлива, і не тільки через політ людини, щодо якої є підозри у жахливій корупції, а й через запланований іспанським урядом політ" – заявив Торра.

Він зазначив, що саме цей останній пункт найбільше здивував каталонську виконавчу владу. "Ми хочемо знати, хто несе відповідальність, хто знав про цей від'їзд почесного короля, і ми звернулися за відповідями до уряду партії соціалістів і Podemos та парламенту", - підкреслив він.

Торра також звернувся безпосередньо до короля Феліпе VI, якого попросив пояснити іспанському суспільству "втечу його батька".

"Каталонці просять тільки про одне: щоб він зрікся престолу" – заявив він.

" Ми говоримо про людину, яка оголошує себе втікачем від правосуддя у заяві королівського двору. Це справа, яка мала б поставити в незручне становище будь-якого демократа і яка ставить під сумнів дієздатність уряду, не кажучи вже про короля Феліпе VI, боротьбу з корупцією", - сказав Торра.

За його словами, переважна більшість каталонських громадян більше не визнають іспанську монархію своїм власним інститутом. "У нас, каталонців, немає короля", - зауважив він.

Напередодні колишній монарх Іспанії, король Хуан Карлос I, заявив, що залишає Іспанію, щоб жити в іншій країні на тлі фінансового скандалу.

Детальніше читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.