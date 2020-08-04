Глава Каталонии требует отречения короля Испании после "бегства" его отца

Глава Женералитата Каталонии Ким Торра призвал короля Испании Филипп VI отречься от престола из-за того, что он "допустил побег" из страны своего отца Хуана Карлоса, который является фигурантом дела о коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

"Ситуация совершенно потрясающая, и не только из-за полета человека, в отношении которого есть подозрения в ужасной коррупции, но и из-за запланированного испанским правительством полета", - заявил Торра.

Он отметил, что именно этот последний пункт больше всего удивил каталонскую исполнительную власть. "Мы хотим знать, кто несет ответственность, кто знал об этом отъезде почетного короля, и мы обратились за ответами к правительству партии социалистов и Podemos, а также парламенту", - подчеркнул он.

Торра также обратился к королю Филиппу VI, которого попросил объяснить испанскому обществу "бегство его отца".

"Каталонцы просят только об одном: чтобы он отрекся от престола", - заявил он.

"Мы говорим о человеке, который объявляет себя беглецом от правосудия в заявлении королевского двора. Это дело, которое должно было бы поставить в неудобное положение любого демократа и которая ставит под сомнение дееспособность правительства, не говоря уже о короле Филиппе VI, борьбу с коррупцией", - сказал Торра.

По его словам, подавляющее большинство каталонских граждан больше не признают испанскую монархию своим собственным институтом. "У нас, каталонцев, нет короля", - отметил он.

Накануне бывший монарх Испании, король Хуан Карлос I заявил, что покидает Испанию, чтобы жить в другой стране на фоне финансового скандала.

Подробнее читайте в статье: Побег по-королевски: ценой будет коррупционный скандал вокруг испанского монарха