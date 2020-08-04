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Глава МЗС Естонії вимагає висилки українських робітників, які порушили правила самоізоляції

Вівторок, 4 серпня 2020, 17:22

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що українські робітники, які проігнорували вимогу перебувати протягом 14 днів в самоізоляції, повинні бути вислані з країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід стягнути", - зазначив Рейнсалу.

За словами міністра, для того, щоб кількість подібних інцидентів не збільшувалася б в геометричній прогресії, держава повинна мати можливість контролювати і карати за порушення існуючих правил.

Міністр закордонних справ додав, що існує не так багато обмежень, які захищають від вірусу, тому ставитися до них слід з усією серйозністю.

В ході проведеної Департаментом здоров'я і Департаментом поліції і прикордонної охорони спільної перевірки з'ясувалося, що частина українців, які прилетіли в Таллінн 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції.

У понеділок із закликом покарати порушників виступив і міністр внутрішніх справ Март Хельме.

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