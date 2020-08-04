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Глава МИД Эстонии требует высылки украинских рабочих, нарушивших правила самоизоляции

Вторник, 4 августа 2020, 17:22

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что украинские рабочие, проигнорировавшие требование находиться в течение 14 дней в самоизоляции, должны быть высланы из страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Иностранцы, нарушившие закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует взыскать", - отметил Рейнсалу.

По словам министра, для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось бы в геометрической прогрессии, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил.

Министр иностранных дел добавил, что существует не так много ограничений, которые защищают от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью.

В ходе проведенной Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны совместной проверки выяснилось, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом для дальнейшей работы в Эстонии, нарушила правила самоизоляции.

В понедельник с призывом наказать нарушителей выступил и министр внутренних дел Март Хельме.

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