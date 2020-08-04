На півдні Англії розбився невеликий літак
Вівторок, 4 серпня 2020, 19:00
На півдні Англії (Східний Сассекс) розбився легкомоторний літак.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Екстрені служби, включаючи пожежників з декількох станцій, були направлені на місце події недалеко від Хітфілда після того, як літак впав відразу після 11 ранку.
Літак загорівся після аварії, і пілот, як вважають, загинув миттєво.
Поліція Сассекса, чиї співробітники були присутні на місці аварії разом з пожежниками і бригадами швидкої допомоги, сказала, що найближчі родичі пілота вже проінформовані.
В даний час інцидент переданий у відділ розслідування авіаційних подій (AAIB) для розслідування, додали вони.
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