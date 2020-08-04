На юге Англии разбился небольшой самолет

На юге Англии (Восточный Сассекс) разбился легкомоторный самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Экстренные службы, включая пожарных из нескольких станций, были направлены на место происшествия недалеко от Хитфилда после того, как самолет упал сразу после 11 утра.

Самолет загорелся после аварии, и пилот, как полагают, погиб мгновенно.

Полиция Сассекса, чьи сотрудники присутствовали на месте аварии вместе с пожарными и бригадами скорой помощи, сказала, что ближайшие родственники пилота уже проинформированы.

В настоящее время инцидент передан в отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) для расследования, добавили они.