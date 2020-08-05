Парламентарі Британії розкритикували уряд за "критичні помилки" на початку епідемії

Парламентарі Британії вважають, що уряд у своїх діях на початку епідемії коронавірусу допустив "критичні помилки".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA та ВВС, про це йдеться у звіті, підготовленому депутатами з комітету внутрішніх справ Палати представників.

Парламентарі зазначають, що уряд "запізно визнав значний ризик завезення вірусу з інших країн Європи", зокрема Іспанії.

Також вважають хибним рішення про скасування рекомендації про самоізоляцію після повернення з певних країн у березні, у той час, коли решта країн посилювали контроль.

У лютому та на початку березня про 14-денну самоізоляцію просили усіх, хто прибуває з Китаю, Ірану, Південної Кореї, та, згодом, вже Італії. 13 березня було прийнято рішення скасувати цю рекомендацію для мандрівників, які не мають симптомів.

"З більш рішучими ранніми заходами поширення вірусу, ймовірно, було би повільнішим", - наголошують депутати.

Також критикують "нестачу прозорості" у рішеннях щодо перетину кордону, зокрема швидке відновлення вимоги про самоізоляцію для мандрівників, які повертаються з Іспанії, 25 липня.

"Нам потрібно суттєво змінити спосіб, у який приймаються та комунікуються такі рішення", - пишуть у звіті.

Крім того, депутати кажуть, що не вважають переконливою названу міністерством внутрішніх справ цифру про те, що "99,9%" людей виконували вимоги карантину, та вимагають більше доказів.

Від початку епідемії у Британії зареєстрували понад 300 000 заражень коронавірусом та більше 46 тисяч смертей.

Останнім часом спостерігається тенденція до зростання кількості нових заражень.