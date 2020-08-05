Парламентарии Британии раскритиковали правительство за "критические ошибки" в начале эпидемии

Парламентарии Великобритании считают, что правительство в своих действиях в начале эпидемии коронавируса допустило "критические ошибки".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA и ВВС, об этом говорится в отчете, подготовленном депутатами из комитета внутренних дел Палаты представителей.

Парламентарии отмечают, что правительство "поздно признало значительный риск завоза вируса из других стран Европы", в частности Испании.

Также считают ошибочным решение об отмене рекомендации о самоизоляции после возвращения из определенных стран в марте, в то время как остальные страны усиливали контроль.

В феврале и в начале марта о 14-дневной самоизоляции просили всех, кто прибывает из Китая, Ирана, Южной Кореи и впоследствии уже из Италии. 13 марта было принято решение отменить эту рекомендацию для путешественников, не имеющих симптомов.

"С более решительными ранними мерами распространение вируса, вероятно, было бы медленнее", - отмечают депутаты.

Также критикуют "недостаток прозрачности" в решениях относительно пересечения границы, в частности быстрое восстановление требования о самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из Испании, 25 июля.

"Нам нужно существенно изменить то, как принимаются и коммуницируются такие решения", - пишут в отчете.

Кроме того, депутаты говорят, что не считают убедительной названную министерством внутренних дел цифру, что "99,9%" людей выполняли требования карантина, и требуют больше доказательств.

С начала эпидемии в Британии зарегистрировали более 300 тысяч заражений коронавирусом и больше 46 тысяч смертей.

В последнее время наблюдается тенденция к росту числа новых заражений.