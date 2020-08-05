Англієць сходив у паб в очікуванні тесту на коронавірус, три заклади закрили на карантин

Мешканець міста Сандерленд на півночі Англії в очікуванні результатів тесту на коронавірус вирішив піти у паб, що призвело до закриття трьох закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Тест згодом показав, що англієць дійсно заразився коронавірусом.

Тому міські паби Golden Fleece та Cavalier, а також крикетний клуб Ryhope, куди чоловік заходив випити і поїсти, були змушені закритися.

"Це дурна поведінка. Це смертельна хвороба - 46 000 людей у нашій країні померли - і ось хтось ходить навколо, ризикуючи поширити її в пабах, коли рекомендації абсолютно чіткі: якщо у вас є симптоми, залишайтеся вдома і ізолюйтеся. Він поставив під загрозу життя людей. Уявіть собі, якщо хтось, з ким він мав контакт, заразився і дуже сильно постраждає" - сказав Пітер Гібсон, член міської ради Сандерленда від округу Сілксворт, де знаходяться два паби.

Власник одного з пабів заявив, що в закладі провели дезінфекцію після візиту "безвідповідального відвідувача", а працівникам зробили тести на коронавірус, однак паб цього тижня не відкриється. Водночас два інші заклади збираються запрацювати знову ще цього тижня.

У місцевій поліції заявили, що не отримували скарг з приводу цього інциденту, тому справу не відкриватимуть.