Англичанин сходил в паб в ожидании теста на коронавирус, три заведения закрыли на карантин

Житель города Сандерленд на севере Англии в ожидании результатов теста на коронавирус решил пойти в паб, что привело к закрытию трех заведений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Тест впоследствии показал, что англичанин действительно заразился коронавирусом.

Поэтому городские пабы Golden Fleece и Cavalier, а также крикетный клуб Ryhope, куда мужчина заходил выпить и поесть, были вынуждены закрыться.

"Это глупое поведение. Это смертельная болезнь - 46 тысяч человек в нашей стране умерли - и вот кто-то ходит вокруг, рискуя распространить ее в пабах, когда рекомендации абсолютно четкие: если у вас есть симптомы, оставайтесь дома и изолируйтесь. Он поставил под угрозу жизни людей. Представьте себе, если кто-то, с кем он имел контакт, заразился и очень сильно пострадает", - сказал Питер Гибсон, член городского совета Сандерленда от округа Силксворт, где находятся два паба.

Владелец одного из пабов заявил, что в заведении провели дезинфекцию после визита "безответственного посетителя", а работникам сделали тесты на коронавирус, однако паб на этой неделе не откроется. В то же время два других заведения собираются заработать снова еще на этой неделе.

В местной полиции заявили, что не получали жалоб по поводу этого инцидента, потому дело открывать не будут.