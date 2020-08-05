Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла

Уряд Греції виділить 850 млн євро на програму субсидій, яка стимулюватиме власників житла зробити свої домівки більш енергоефективними.

Про це оголосили у Мінекології Греції, пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

У міністерстві кажуть, що за ці кошти можна підвищити енергоефективність близько 60 тисяч будинків.

Власникам, які візьмуть участь у 2020-2021 році, пропонують компенсувати 10% вартості робіт.

Це не перша подібна програма - схожу вже запускали у 2009 році, але тоді на неї виділялася менша сума і було більше додаткових умов.

У Мінекології обіцяють створити окремі програми також для громадських будівель і туристичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше уряд Греції оголосив програму підтримки електромобілів на 2020-21 роки, на неї виділяють 100 млн євро.